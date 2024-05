Tg Rai Sport – Dybala non è un obiettivo. Si pensa a Retegui e Gudmundsson

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato in diretta al Tg Rai e ha parlato dei piani futuri del Napoli. Non interessa Paulo Dybala, l’argentino non fa parte dei piani di Antonio Conte e di Giovanni Manna. Per quel ruolo si pensa al giocatore del Genoa, Gudmundsson. Nel caso in cui dovesse partire anche Simeone, allora la scelta ricadrebbe su Lorenzo Lucca o Mateo Retegui, obiettivi già nella lista del ds ai tempi della Juventus.

