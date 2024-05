VIDEO – Film scudetto Napoli: il messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri

Film scudetto Napoli, il messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri

Film scudetto Napoli, tutto pronto per il grande debutto. “Mister Spalletti ha un messaggio per voi! Non resta che andare al cinema!”, ha scritto così la SSC Napoli via X.

Film scudetto Napoli, il messaggio di Spalletti ai tifosi azzurri

“Oh ragazzi, ho visto il film. Avendolo vissuto pensavo di aver visto tutto e invece c’è molto di più…”

Video

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Designazioni arbitrali 35ª giornata di Serie A: per Udinese- Napoli Aureliano

Report allenamento Napoli: Kvara e Osimhen in gruppo, ultime su Gollini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”