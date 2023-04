Elmas: “Non so cosa dire dell’arbitro, cosa mai vista! Eravamo nervosi a causa sua”

Le parole di Eljif Elmas a Mediaset, dopo la sconfitta contro il Milan.

Elmas non si trattiene dopo la sconfitta, ha voluto sottolineare l’atteggiamento dell’arbitro al termine della gara di andata dei quarti di finale di Champions League: “Non so cosa dire dell’arbitraggio, è una cosa incredibile. Ha ammonito tutti i nostri giocatori, loro hanno commesso gli stessi falli nostri ma nessun giallo. Una cosa mai vista, anche per questo a un certo punto in campo eravamo nervosi”.

