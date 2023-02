Empoli, parla il presidente: “Su Vicario due italiane che giocano la Champions”

Il presidente dell’Empoli sul futuro di Guglielmo Vicario

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo Intervento ha dato delle indicazioni sul possibile futuro del portiere Guglielmo Vicario.

Queste le sue parole:

“Giuntoli è un amico, tra lui e il mio ds c’è un contatto costante, ma non so se (Vicario) andrà al Napoli o meno, dovreste chiederlo a loro. E’ un portiere su cui ci sono attenzioni in Inghilterra da parte di un paio di società, così come un paio di italiane che fanno la Champions. A fine stagione valuteremo con lui”

