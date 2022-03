La Gazzetta dello Sport – Esagerato Osimhen, un tiramolla con la forza di braccio di ferro: può diventare un toppissimo.

Le parole del quotidiano su Victor Osimhen:

“La stagione scorsa il Napoli qui perse l’accesso alla Champions, stavolta evita che Verona le sia fatale anche per la corsa scudetto e anzi si rilancia come meglio non poteva. Supera l’Inter al secondo posto e tiene il passo del Milan. Ci riesce, indovinate un po’, con quel satanasso di Victor Osimhen, un Tiramolla con la forza di braccio di ferro. Elastico e potente, fa dire al suo allenatore che può diventare un…toppissimo.

La doppietta del nigeriano è d’autore: prima sblocca con la specialità della casa, il colpo di testa, e poi la mette al sicuro da centravanti d’area con un tocco preciso. Il bel Verona di questi tempi, in emergenza per le assenze, non può che arrendersi”.

