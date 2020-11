Fabian Ruiz: il Napoli torna a discutere il rinnovo

Con la sua Spagna si è messo in mostra nella vittoria per 6-0 contro la Germania e mezza Europa ha messo gli occhi su di lui.

Fabian Ruiz è oramai uno dei centrocampisti più in voga in circolazione. Per questo, il Napoli non vorrebbe correre rischi e starebbe pensando di rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023.

Discorsi che già erano stati accennati questa estate ma che non avevano portato alla fumata bianca. A inizio 2021 Giuntoli risentirà il suo procuratore e cercherà di trovare un accordo. A riportare la notizia è Il Mattino.

