Fedele: “Con la vittoria della Coppa Italia il campionato del Napoli può anche finire”

Enrico Fedele e il campionato del Napoli

In diretta ai microfoni di Marte Sport Live, è intervenuto Enrico Fedele. L’ex dirigente sportivo, ha incentrato il suo intervento sul campionato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Se il Napoli dovesse vincere la Coppa Italia potrebbe anche andare in vacanza senza giocare il campionato. La Champions è troppo lontana. Se si vuole vincere qualcosa in più, occorre cambiare politica societaria evitando proclami estivi. Non sono un catastrofista ma neanche un sognatore. Tre mesi di inattività pesano molto, diventa difficile fare determinate previsioni. Il club ha le risorse economiche, mancano gli investimenti. L’Atalanta ha attualmente 9 punti dal Napoli con una partita da recuperare, potenzialmente sono 12. Al 98% il campionato del club partenopeo termina il 17 giugno, al 2% termina ad agosto”.

