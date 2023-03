Fedele: “Spalletti miglior tecnico della storia azzurra. Kim al 50% va via”

Fedele sul Napoli ed il futuro di Kim e Spalletti

Notizie Napoli calcio – Enrico Fedele, ha commentato il passaggio del Napoli ai quarti di finale di Champions League e di quanto accaduto in città e tanto altro a Televomero, negli studi di “Giochiamo D’Anticipo”. Queste le sue parole:

“Incidenti? L’errore è stato far arrivare gli ultras dell’Eintracht e autorizzare quel corteo in città, in cui potevano essere coinvolte persone totalmente estranee. Il Napoli in Champions finora ha incontrato due squadre di nome: la prima è il Liverpool, che è un po’ come la Juventus attuale, la seconda è l’Ajax. Adesso gli azzurri devono dimostrare di sapere stare tra le compagini europee più importanti. La formazione azzurra era più forte delle avversarie, va bene essere ambiziosi ma non si può dare un giudizio sul valore della squadra basandosi sulle parole di Guardiola. Spalletti? Considerando come ha ottimizzato il materiale che ha avuto a disposizione è il migliore allenatore della storia azzurra, se fossi nel suo procuratore andrei dal presidente per farlo andare via a prescindere dall’opzione a disposizione nel club. Il carattere del toscano non è ben visto da ADL, ma vincendo resterebbe negli annali. L’allenatore, insieme a Giuntoli, è un eroe. Kim? Per lui ci sono già due offerte e al 50% può andare via vista la clausola”.

