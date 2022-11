Fedele: “Napoli destinato a vincere lo Scudetto”

Enrico Fedele, ex dirigente ed opinionista ha parlato del percorso del Napoli in campionato ai microfoni di Ottochannel.

Enrico Fedele è intervenuto sul Napoli di Luciano Spalletti, in particolare sul fatto che meriterebbe di vincere lo Scudetto. L’ex dirigente invita dunque i tifosi del Napoli a non essere scaramantici, ma a guardare in faccia i fatti.

“Il Napoli è bello ma soprattutto vincente. Non mi piacciono le scaramanzie perché gli scaramantici non hanno fiducia nel propri mezzi. Il Napoli è destinato a vincere lo Scudetto a meno che non avverrà una catastrofe. La squadra ha varie soluzioni di gioco ed è difficile per le altre stargli dietro. L’unica che potrebbe raggiungere la squadra è l’Inter ,ma adesso è a -11, anche se a gennaio affronterà subito il Napoli. Un piccolo neo è la compatibilità tra Osimhen e Raspadori, dunque la difficoltà di farli giocare insieme ed è un peccato se si considera quanto vale quest’ultimo. L’altro neo forse è Sirigu, ma non farei comunque nulla sul mercato.”

Fonte foto: Twitter @officialsscnapoli

