Fedele: “Napoli-Juve? L’importante è non perdere”

L’opinionista dice la sua su Napoli-Juventus

Napoli-Juventus, big match della diciottesima giornata di Serie A, si giocherà venerdì 13 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20.45. I bianconeri vengono da 8 vittorie consecutive senza subire gol, gli azzurri invece dopo la sconfitta contro l’Inter hanno subito ritrovato la vittoria contro la Samp e arrivano alla partita con un vantaggio di +7, ancora capolista. Enrico Fedele in un intervento a Ottochannel nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” ha detto la sua sulla sfida.

Queste le sue parole:

“Napoli-Juventus? La squadra bianconera non mi piace, anche se con Chiesa ha un altro passo. Venerdì lo stadio può essere di aiuto al Napoli, ma la squadra non deve rischiare, non deve farsi attirare dalla Juve che poi pensa di colpire in contropiede come ha fatto l’Inter. Allegri è un maestro del “non gioco”, in questo senso. Il Napoli deve aspettare invece a sua volta i bianconeri e ripartire. Per me negli scontri diretti è essenziale non perdere, quindi anche uno 0-0 per gli azzurri sarebbe senza dubbio positivo“.

