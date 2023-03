FOTO – Fidanzamento ufficiale per Kvaratskhelia con Nista: ecco quando il matrimonio

Fidanzamento ufficiale per Kvaratskhelia con Nista

Ultime notizie Napoli – Fidanzamento ufficiale per Kvaratskhelia con Nista in Georgia. L’attaccante del Napoli ha approfittato del rientro in patria e della pausa per le nazionali, per ufficializzare il suo amore con la compagna. Gli scatti della giornata sono stati postati dalla sua famiglia sui social.

Fidanzamento ufficiale Kvaratskhelia

Ebbene dopo il fidanzamento ufficiale con la sua Nitsa dinanzi ad Elia II, patriarca georgiano, seguirà il matrimonio e a tale riguardo ecco le parole del giornalista Dachi Tsurtsumia:

“Kvara e Nitsa si sono fidanzati ufficialmente. Il matrimonio avverrà probabilmente a fine stagione, in estate”.

