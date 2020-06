Finale Champions League, la UEFA ha scelto la città del Final Eight

Le principali candidate erano Mosca, Francoforte e Lisbona. La finale di Champions verrà giocata in Portogallo, ai confini dell’Europa:

“La Champions 2019-20 si assegnerà a Lisbona. Sarebbe questa, secondo la “Bild”, la scelta fatta dalla Uefa e che sarà ufficializzata in occasione dell’Esecutivo del 17 giugno. La capitale portoghese avrebbe così battuto la concorrenza di Francoforte e Mosca, le altre due candidate a sostituire Istanbul: la città turca era la sede designata ma davanti alla riluttanza degli organizzatori a ospitare una finale a porte chiuse, a Nyon hanno dovuto cercare un’alternativa. E la scelta sarebbe alla fine ricaduta su Lisbona, dove la Champions si dovrebbe decidere con un’inedita Final Eight.

Il piano della Uefa

Il progetto della Uefa, infatti, è quello di ripartire ad agosto completando i quattro ottavi ancora in sospeso (da giocare i ritorni di Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern-Chelsea e Juve-Lione) e poi concentrare le otto squadre rimanenti nella stessa città facendo disputare quarti, semifinali e finale in gara unica. Scartata l’ipotesi Mosca a causa dell’elevato numero di casi di Coronavirus in Russia, la Uefa avrebbe scelto Lisbona per svariati motivi: la presenza in città di più stadi; il fatto che in Champions non ci siano in corsa squadre portoghesi e dunque tutte le contendenti giocherebbero in campo neutro; la situazione sotto controllo a livello di pandemia; e una fiscalità più favorevole rispetto a quella tedesca. Francoforte, però, non molla e potrebbe farsi avanti per ospitare la fase finale di Europa League.”