Fiorentina-Napoli, azzurri scaramantici: c’è un gesto che non passa inosservato

Il quotidiano Il Mattino riporta un retroscena che riguarda il Napoli alla vigilia della partita contro la Fiorentina.

Domani sera andrà in scena Fiorentina-Napoli, ma nella giornata di oggi il quotidiano Il Mattino ha svelato un retroscena che riguarda la squadra di Luciano Spalletti. Questa notte il Napoli non alloggerà nello stesso albergo che scelse nel 2018, proprio in occasione di una sfida a Firenze. Si tratta di un gesto scaramantico in quanto durante quella gara di tre anni fa gli azzurri portarono a casa una pesante sconfitta.

Dal quotidiano si legge:

“Una annotazione: anche stanotte il Napoli non alloggerà non è lo stesso albergo del 2018. Non lo ha più fatto da allora. Certi fantasmi meglio lasciarli chiusi negli armadi. Anche se questa è solo la vigilia della settimana giornata.”

