Focolaio Barcellona – Salgono a 7 i contagiati con Dembelé, Umtiti e Gavi

Questo il comunicato della società su Twitter: “I giocatori Dembélé, Umtiti e Gavi sono risultati positivi al Covid-19 a seguito dei test PCR somministrati alla squadra. I giocatori godono di buona salute e sono in isolamento presso le proprie abitazioni. Il Club ha informato le autorità competenti”. I tempi sono lunghi e con le giuste accortezze i match di Europa League dovrebbero disputarsi regolarmente.

LATEST NEWS | The players O. Dembélé, Umtiti, and Gavi have tested positive for Covid-19 following PCR tests administered to the team. The players are in good health and are in isolation at their homes. The Club has informed the relevant authorities. pic.twitter.com/zLC6wxDHvP

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 29, 2021