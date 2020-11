Forfait Osimhen: Gattuso vara il piano B

Victor Osimhen, salvo novità dell’ultima ora, quasi sicuramente salterà la sfida di domenica sera contro il Milan.

L’infortunio alla spalla, infatti, è da verificare ma le speranze di un recupero lampo sono poche. Per questo, Gattuso sta valutando le opzioni per sostituirlo. La più logica sarebbe quella con Andrea Petagna centravanti ma, probabilmente, per avere un’opzione in panchina, il tecnico si affiderà a Mertens.

Probabile anche un ritorno al 4-3-3 con il tridente completato da Insigne e Lozano mentre a centrocampo si rivedrebbe Zielinski dal primo minuto.

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

