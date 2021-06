Fumata bianca per Vincenzo Italiano con lo Spezia: i dettagli

Vincenzo Italiano firma con lo Spezia

Notizie Calcio – Fumata bianca per Vincenzo Italiano con lo Spezia, il tecnico si è detto disposto a restare con rinnovo e adeguamento del contratto. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’incontro di ieri con la società è servito per trovare un accordo di massima, quello di oggi servirà per mettere nero su bianco il rinnovo del contratto e quindi la permanenza dell’allenatore protagonista della salvezza conquistata in questa stagione.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le Iene, rivelano i labiali della sala VAR: “Orsato, Rizzoli e Valeri ci hanno querelati”

Igor Tudor si sfoga: “Pirlo non mi ha rispettato. Ingiusto cacciarci con due titoli vinti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Russia: Steven Seagal entra in partito pro-Cremlino