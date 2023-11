La Gazzetta dello Sport – Garcia, ricomincio da tre: deve vincerle tutte per guadagnarsi fiducia.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul rendimento di Rudi Garcia negli ultimi mesi. Il tecnico, dopo il pareggio contro il Milan, ha l’obbligo di collezionare tre vittorie consecutive. La prima contro la Salernitana, squadra che dall’inizio del campionato non ha mai portato a casa i tre punti, poi contro l’Union Berlino in crisi nera e con l’Empoli che è in zona retrocessione. Dunque, questo è quanto evidenziato in caso contrario: “altrimenti il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere decisioni drastiche sulla guida tecnica, già “commissariata” il 10 ottobre alla Luiss di Roma e poi riabilitata in qualche modo dal produttore che vuole un riscatto di tutta la squadra”.

Fonte foto – Flickr.com

