Gattuso non ci sta: possibile ritorno all’antica contro il Bologna

L’opaca prestazione contro il Rijeka, avrà quasi sicuramente tolto il sonno a Gennaro Gattuso.

Un primo tempo imbarazzante, rimediato solo nella ripresa. Il terzo campanello d’allarme, tuttavia, non può essere ignorato dal mister che, pertanto, sta mettendo tutto e tutti in discussione.

D’ora in avanti gioca chi s’impegna di più in settimana ed anche il 4-2-3-1 potrebbe andare in soffitta. Già contro il Bologna, potrebbe tornare il tridente leggero con Insigne-Mertens e Politano.

A riportare la notizia è Tuttosport.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Furia Gattuso: spunta la frase del mister nell’intervallo di Rijeka

Esame Suarez – Ultimi aggiornamenti sulla ripresa delle indagini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oms, record di nuovi casi nel mondo, 581mila in 24 ore