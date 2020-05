“Gilet arancioni”, parte l’accusa: “Vogliono venderci alla Cina”

Qualche centinaio di persone si sono radunate in Piazza Duomo a Milano per una manifestazione dei “gilet arancioni”, un movimento di protesta che chiede, tra l’altro, il ritorno alla «lira italica» e un «governo votato dal popolo».

Così come riportato dal Corriere della Sera, nel corso della manifestazione la maggioranza dei partecipanti non ha rispettato le distanze di sicurezza per l’emergenza Covid e si sono verificati di fatto alcuni assembramenti anche attorno ai rappresentanti del movimento che parlavano al microfono, dopo aver steso striscioni a terra. Alcuni dei partecipanti della manifestazione a Milano tenevano anche le mascherine abbassate mentre urlavano cori di protesta.

A Bologna è stato necessario anche un passaggio della polizia per invitare i manifestanti, che si sono dati appuntamento in Piazza Maggiore, a tenere le distanze di sicurezza e a indossare la mascherina.

Immediata e decisa la reazione del sindaco di Milano Beppe Sala, allarmato per l’assembramento fuori controllo in una città dove la diffusione del virus non si è spenta. «Ho chiesto al prefetto di Milano di denunciare gli organizzatori della manifestazione – dice Sala in un tweet – . Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova». La questura, che era presente con agenti in piazza per monitorare la situazione, ha fatto sapere che i contestatori saranno denunciati per la violazione del decreto contro la diffusione del Covid-19: saranno identificati attraverso le immagini.