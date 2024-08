Corriere dello Sport – Gilmour in stand-by, ora la priorità è McTominay

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. A quanto pare, la società avrebbe congelato l’affare che porta a Billy Gilmour, elemento fondamentale per la rosa del Brighton. Nonostante l’affare sia ancora in piedi, l’allenatore avrebbe esposto l’idea di volerlo trattenere. Il colpo è a portata di mano, ma il ds Manna, avrebbe puntato tutto su Scott McTominay, e il doppio acquisto, nel caso, sarebbe legato alle cessioni. In lista rimane anche l’esterno destro portoghese del Valencia, Thierry Correia. Al momento ci sono valutazioni in corso sul da farsi.

