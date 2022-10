Giuffredi, ag. Di Lorenzo: “Stiamo trattando il rinnovo con il Napoli”

L’agente di Giovanni Di Lorenzo conferma la trattativa con il Napoli

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW nel corso del Palermo football summit, dove ha annunciato che è in trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Di Lorenzo è un leader silenzioso, lo sta dimostrando per come sta gestendo il gruppo e per come procede l’annata. E’ un ragazzo molto intelligente e quando è così si è un passo avanti. Ho sempre saputo che aveva una cultura, un intelletto, all’altezza di un ruolo come quello di capitano del Napoli. Sapevo avrebbe potuto assolvere questo ruolo e anche in modo molto positivo. Stiamo parlando con il club azzurro riguardo il suo rinnovo, nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità.”

Fonte immagine in evidenza: sito ufficiale calcio Napoli sscnapoli.it

