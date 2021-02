Granada, l’allenatore Diego Martínez: “Abbiamo corso tanto, non so come scenderemo in campo contro il Napoli”

Diego Martínez, allenatore del Granada, ha parlato della prossima sfida di Europa League contro il Napoli

Diego Martínez, tecnico del Granada, ha parlato della prossima sfida di Europa League contro il Napoli:

“Abbiamo percorso tanti chilometri con le gambe e non so come faremo ad arrivare a giovedì. L’unica cosa che mi è chiara è che la squadra darà il massimo. Chi giocherà difenderà i colori di questo club con la volontà che abbiamo sempre dimostrato. Risolveremo quella differenza che può esistere in termini di prestigio e budget“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiellini a Rrahmani dopo la manata da rigore: “Dai alzati, non fare il buffone”

CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 14 febbraio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo: neve e gelo in tutta Italia, allerta meteo in tre Regioni