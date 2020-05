Grassani: “De Laurentiis lungimirante, assume la posizione più propositiva e attinente alla realtà”

“Responsabilità civile e penale in caso di danni gravi a calciatori? Non siamo così catastrofici – asserisce Grassani – È vero che il virus ha stroncato tante vite, ma è statisticamente meno probabile che i giovani possano passare a miglior vita. La situazione è paradossale. Io la paragono a quella di uno scalatore che deve raggiungere una meta, scala 99 montagne e manca l’ultimo picco da superare per raggiungere l’obiettivo. Quest’ultimo passo, sicuramente più importante spetta alle autorità sanitarie e alla politica. Il tema delle responsabilità è centrale, ma mi è difficile pensare che un Presidente del Consiglio e il Ministro dello Sport possano essere soggetti a procedimenti civili, penali o risarcitori. Il tema è delicato, ma la responsabilità ricade sulle società che organizzano le attività di lavoro. Questo è quello che prevede il codice civile e penale. Non serve un decreto per stabilire di chi sono le responsabilità”.

GRASSANI CONVINTO CHE LO SPORT ABBIA DATO UNA IMMAGINE PROPOSITIVA

”Lo Sport ha dato un’immagine propositiva, seria e di responsabilità, in primis Gravina. Stanno facendo di tutto per permettere al prodotto calcio di non crollare dopo anni e anni di duro lavoro per la sua costruzione. La Figc sta facendo il possibile, ma ora è tutto in mano al Governo’‘.