Gravina: ”Ripresa dei Campionati? Inizieremo, mi auguro ad inizio maggio”

Gravina: non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, intervenuto via Skype ai microfoni di Sky Calcio Club, ha parlato della ripresa dei campionati.

Queste le sue parole:

”Non appena ce ne saranno le condizioni, finiremo i campionati. Non abbiamo una scadenza, ci affideremo alle indicazioni della FIFA e del nostro comitato tecnico-scientifico.

Presto ci sara’ una riunione, abbiamo una procedura e presto la comunicheremo. Inizieremo, mi auguro a inizio mese, con dei controlli per garantire la negatività a cui seguirà l’allenamento. Giocare in Estate? Non abbiamo una scadenza, ma l’idea e’ di completare i campionati”, Conclude Gravina.

