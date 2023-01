UFFICIALE – I convocati di Davide Ballardini per Napoli-Cremonese: 9 assenti

I convocati di Davide Ballardini per la partita Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa

I convocati di Davide Ballardini per la partita Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì 17 gennaio 2023 (ore 21, Stadio Diego Armando Maradona). Assenti Ghiglione, Radu, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Ritorna Vasquez. Di seguito l’elenco completo.

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Hendry (2), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)

