Icardi, De Laurentis pronto a riprovarci in estate

Secondo quanto riportato dai colleghi di FC Inter News, il Napoli ha ancora voglia di riprovare a portare in maglia azzura Mauro Icardi. L’attaccante Argenitno attualmente è in prestito al PSG, e non sta vivendo un nuon momento complice anche una stagione non del tutto esaltante. De Laurentis viste le problematiche con il rinnovi di Mertens e la quasi sicura cessione di Milik in estate, avrebbe voglia di fare un nuovo tentativo per il centravanti. Lo stesso presidente azzurro avrebbe individuato in Icardi il nome giusto per infiammare la piazza partenopea, ma come già successo in passato non sarà facile convincere il bomber Argentino alla firma. Negli ultimi anni ci sono stati molti avvicinamenti ed addirittura incontri con la moglie procuratore, Wanda Nara, ma in tutte le occasioni non è stato finalizzato il trasferimento. L’inter ancora proprietaria del cartellino non ha intenzione di confermare l’attaccante, e cerca degli acquirenti con gli azzurri che sarebbero già pronti ad avanzare delle offerte.

