Il Barcellona punta Kvaratskhelia, la conferma di Xavi in blaugrana cambia le priorità di mercato

Kvaratskhelia in cima alla lista di Xavi

La conferma di Xavi alla guida del Barcellona può cambiare anche le sorti del mercato del Napoli, il tecnico blaugrana ha inserito anche Khvicha Kvaratskhelia nella lista dei rinforzi per la prossima stagione. Come riporta l’edizione georgiana della Gazzetta dello Sport, il talento azzurro potrebbe sbarcare in Catalogna la prossima stagione. Ecco quanto riportato:

“La prossima settimana l’agente dell’ex Dinamo Batumi, Mamuka Jugeli, sbarcherà in Italia: l’obiettivo è incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis per il prolungamento. Il suo futuro in azzurro non è però certo. La permanenza di Xavi sulla panchina dei blaugrana, infatti, sembra aver aumentato le possibilità che Kvaratskhelia possa trasferirsi in Catalogna. Il tecnico lo ha già inserito nella lista come uno degli obiettivi principali”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli segue Artem Dovbyk del Girona: attaccante rivelazione della Liga

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Katia Follesa e Angelo Pisani, l’amore è finito dopo ben 25 anni e una figlia