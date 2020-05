Il Bari resta in Serie C e il Carpi sale in B. ADL annuncia: “Battaglia legale”

Il Bari resta in Serie C e il Carpi sale in B, questa la decisione presa per il campionato di Serie C. ADL in disaccordo pronto alla battaglia legale.

Notizie calcio – Il Bari resta in Serie C e il Carpi sale in B, questa la decisione presa per quanto riguarda il Campionato di Serie C. L’edizione odierna di Repubblica si sofferma proprio sulle decisioni prese, ecco quanto si legge sul quotidiano:

Il Bari resta in Serie C

« Siamo pronti a fare valere le nostre ragioni e i nostri diritti in tutte le sedi opportune » . Il Bari è infuriato dopo che l’assemblea di Lega Pro ha partorito ieri la proposta di assegnare il quarto passaporto per la serie B alla squadra che, escluse le prime classificate dei gironi, ha la migliore media punti. E così, sul vassoio da servire al Consiglio federale della Federcalcio c’è il Carpi, addirittura terzo nel girone B, ma fondamentalmente aiutato dal fatto di avere giocato quattro gare in meno dei biancorossi e uno in meno rispetto alla Reggiana, seconda nel suo stesso raggruppamento.

