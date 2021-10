Il Bayern Monaco su Osimhen, ADL fissa il prezzo per la cessione. Servono 120 milioni

Il Bayern su Osimhen

Secondo a quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Bayern Monaco sarebbe seriamente interessato a Victor Osimhen. Il club tedesco ha cominciato a guardarsi intorno per il dopo Lewandoski, individuando nel nigeriano il sostituto ideale. Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato in 120 milioni il prezzo del cartellino, cifra alla quale il presidente azzurro difficilmente direbbe di no.

Insigne non al top della forma, possibile un turno di riposo

Gattuso pronto a dire si al Newcastle, accordo ad un passo

Studente prodigio ottiene 4 lauree in 3 mesi, l’ultima in biotecnologie