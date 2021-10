Il Chelsea con due cessioni può dare l’assalto a Insigne: i dettagli

Il Chelsea con due cessioni può dare l’assalto a Insigne

Il Chelsea guarda ancora in Italia per potenziare il suo attacco. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la prossima estate i Blues potrebbero lasciar partire Timo Werner e Hakim Ziyech, che reclamano più spazio. Dopodiché ci sarebbe lo spazio per Lorenzo Insigne, in scadenza con il Napoli, finito sul taccuino di Marina Granovskaia, oltre che su quello dell’Arsenal già dall’estate scorsa.

