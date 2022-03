Il commento della SSC Napoli dopo la vittoria contro il Verona

La SSC Napoli commenta la vittoria degli azzurri contro l’Hellas Verona.

Il Napoli ha battuto l’Hellas Verona per 1-2 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. Il commento della SSC Napoli non si è fatto attendere e subito dopo la vittoria azzurra ha lasciato un lungo commento.

“La doppia V si stampa nel cielo e infiamma il Sole del Bentegodi. Osimhen si arrampica in cima alla scala veronese e mette la testa tra le nuvole per scaricare in porta la sua potenza di un uragano. Poi nel cuore del pomeriggio tutto azzurro e lungo pianta il destro nell’angolo come un compasso perfetto. L’impeto di Victor illumina la scena shakespeariana con una doppietta che scatena la standing ovation di Platea, Galleria e Loggione. Di testa, di piede, di animo e di cuore. Il Napoli si rialza con la furia e l’orgoglio dei campioni e mette i lampeggianti sulla cima della classifica per segnalare l’azzurro più splendente. L’Uomo Mascherato disegna il trionfo in cielo e in terra. La V di Victor brilla di luce accecante in cima alla scala Verona.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI0

Martino sconcertato: “Al Bentegodi cori razzisti da tutti i settori, anche tribuna centrale”

Striscione ‘cordinate’ Napoli, il Verona lo omette nel Tweet. La nota

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: il rischio della recessione in Italia e il voto nel M5s