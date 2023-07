La Gazzetta dello Sport – Il futuro di Osimhen al Psg dipende tutto da Mbappé: la situazione.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il possibile addio di Osimhen al Napoli: “Se Mbappé finisse di fare il promesso sposo, andando al Real, ecco che il Psg dovrebbe alzare la propria offerta per Osimhen, dopo il rifiuto di De Laurentiis di cento milioni. Al tempo stesso se il Bayern chiudesse per Kane, ecco che tornerebbe in ballo il Manchester United, che sta risolvendo alcuni problemi interni prima di scatenarsi sul mercato e puntava proprio su Kane. Così come il Liverpool rimane vigile e lo stesso Bayern Monaco se non arrivasse a Kane dovrebbe trovare in qualche modo una soluzione”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Moggi a bordocampo per Napoli-Juve Primavera: sanzione per la SSCN

Calciomercato Napoli: sempre alle prese con il nodo più complicato da sciogliere

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 30 Giugno 2023 a cura di Artemis