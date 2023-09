Del Genio: “La colpa non è tutta di Garcia, tanti devono fare meglio: guardate Di Lorenzo”

Del Genio, il commento dopo la vittoria del Napoli contro il Braga

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la sfida vinta dal Napoli contro il Braga. Queste le sue parole:

Del Genio:

“Garcia ha fatto un sacco di errori, ma i giocatori devono fare meglio, ispirandosi a capitan Di Lorenzo. Nonostante i difetti di alcune cose presentate da Garcia, i giocatori devono fare meglio. Fino a ieri ero quasi convinto che fosse quasi il 90% responsabilità sua, ma ora calo questa percentuale.

Quanto visto a Braga non è tutta colpa sua, ma ci sono tanti calciatori che devono e possono fare meglio. E possono farlo perché Di Lorenzo lo sta facendo. Nonostante Garcia non abbia instaurato un gran rapporto tecnico-tattico con la squadra, non ci sia grande feeling, Di Lorenzo ci passa sopra. Se almeno altri 3-4 riuscissero a passare sopra ai problemi come Di Lorenzo sarebbe meglio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pistocchi: “Napoli ha rosa più forte, ma se non cambia calcio e mentalità non va in Champions”

Chiariello: “Folle parlare di #Garciaout, c’è tempo per processi e per fare rientrare i ratti nelle saittelle”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”