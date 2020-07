FOTO – IL Lille lancia la campagna abbonamenti: Osimhen e Gabriel non sono sulla locandina

Il Lille lancia la campagna abbonamenti, Osimhen e Gabriel non figurano sulla locandina,questo sembra un’indizio di mercato per il Napoli.

Il Lille, lancia la campagna abbonamenti: Osimhen e Gabriele Magalhaes non sono sulla locandina

Lille, lanciata in queste ore la campagna abbonamenti, Osimhen e Gabriele non figurano sulla locandina.

Questo particolare, sembra un’indizio di mercato che indirizzerebbe verso Napoli il futuro di Victor Osimhen, ma forse anche quello di Gabriel Magalhaes altro obiettivo azzurro. Proprio in queste ore, è stata lanciata la campagna abbonamenti della squadra francese, che attraverso i propri canali social ha pubblicato tutte le info sull’abbonamento e diverse locandine con i protagonisti del club: tra questi, però, non figurano Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes. Indizio di mercato per il futuro dei due calciatori, entrambi diretti verso Napoli?

🔴 Pour vous réabonner ? Cap sur le 15 juillet ! Tous les détails pour vivre une saison d'exception au @StadePM ⤵https://t.co/oGiLiTuV7J — LOSC (@losclive) July 12, 2020

