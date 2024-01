Il Milan punta Zirkzee, la richiesta del Bologna

Accostato di recente al Napoli, il difensore del Bologna Joshua Zirkzee sarebbe finito nel mirino del Milan.

La Serie A continua a guardarsi intorno sul mercato ed il giocatore del Bologna Joshua Zirkzee avrebbe suscitato l’interesse del Milan. Di recente quest’ultimo è stato accostato anche al Napoli, in quanto il club azzurro avrebbe pensato anche a lui per il dopo Osimhen.

Sky Sport ha riportato le ultime sulla trattativa e sulla richiesta del Bologna:

“Prosegue il casting difensore per il Milan, ma intanto i rossoneri pensano anche all’attacco del futuro e un profilo che piace molto è quello di Zirkzee ora al Bologna: il giocatore olandese di 22 anni ha una clausola da 40 milioni che potrebbe abbassarsi se venisse inserito nell’affare il cartellino di Saelemaekers (ha diritto di riscatto fissato a 12 milioni). Sarebbe il profilo giusto che per l’ingaggio più contenuto rispetto ad altri. Tornando alla difesa, restano le difficoltà a chiudere un’operazione prima della fine del mercato: il monitoraggio prosegue su Adarabioyo del Fulham e Lacroix del Wolfsburg. Un altro nome è Lenglet del Barcellona (in prestito all’Aston Villa).”

