Il Napoli è ai dettagli per Raspadori, affare in via di definizione

Raspadori è virtualmente un giocatore del Napoli

Il Napoli è ai dettagli per definire il trasferimento di Giacomo Raspadori in maglia azzurra, restano da limare alcuni dettagli legati ai bonus con il Sassuolo. L’esperto di calciomercato Ciro Venerato, conferma che l’accordo tra i due club è vicinissimo tanto che sarebbero già state prenotate le visite mediche per dopodomani a Villa Stuart. Lo stesso ad degli emiliani Giovanni Carnevali, ha confermato che la trattativa è ormai in dirittura d’arrivo.

