FOTO – Napoli in ritiro in Turchia, sorpresa Hamsik in allenamento

Napoli in ritiro in Turchia, sorpresa Hamsik in allenamento: il post della SSC Napoli

Il Napoli è in ritiro in Turchia ad Antalya nel resort Regnum Carya, struttura che ospita anche altre squadre oltre agli azzurri ovvero Crystal Palace, Hull City, Antalyaspor, Istanbul Basaksehir e Trabzonspor, squadra in cui gioca Marek Hamsik. L’ex azzurro oggi a sorpresa ha assistito all’ultima parte della seduta di allenamento pomeridiana degli azzurri. La SSC Napoli ha postato uno scatto dello slovacco insieme a Giovanni Di Lorenzo attuale capitano del Napoli: “Marek e Gio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Caso Juve – L’ammissione di Chiellini in Procura sulle mensilità: la deposizione

Intercettazione Storari: “Stiamo ripulendo tutto il marcio, ma il pres. ha altra filosofia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici