Il Napoli fa sul serio per Dybala: Spalletti lo ha contattato personalmente. I dettagli

Il Napoli fa sul serio per Dybala, Spalletti lo contatta personalmente

Calciomercato Napoli – Il Napoli fa sul serio per Dybala, il tecnico Luciano Spalletti lo avrebbe contattato personalmente. A tale proposito ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

“Luciano Spalletti ha speso importanti parole per lui e vedrebbe la Joya come partner perfetto per Osimhen, concetti che gli ha spiegato al telefono in un contatto che i due avrebbero avuto nelle scorse ore.

Dalle parole ai fatti visto che secondo la Rosea il club di Aurelio de Laurentiis ha anche recapitato a Jorge Antun la prima proposta ufficiale per Dybala: quinquennale da 5 milioni di euro netti con bonus legati a presenze, gol e obiettivi di squadra che farebbero salire l’ingaggio annuale a 6 milioni di euro e più. I diritti d’immagine non sarebbero un problema visto che il Napoli ha già accordi con altri giocatori che vestono lo sponsor tecnico della Joya”.

