Il Napoli ha individuato il sostituto di Osimhen

Secondo quanto si legge su Calciomercato.com il Napoli avrebbe individuato il sostituto dell’attaccante Victor Osimhen.

Victor Osimhen non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con il Napoli.

Calciomercato.com ha riportato che il club avrebbe già individuato il suo eventuale sostituto:

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli sta entrando nell’ottica di poter perdere Victor Osimhen. Gli interessamenti dalla Premier League sono concreti, l’Arabia Saudita non l’ha mai mollato e in estate potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. Per questo, la dirigenza sta iniziando a guardarsi intorno a caccia di un eventuale sostituto. Tra i profili che piacciono di più c’è quello di Santiago Gimenez, classe 2001 e una vera e propria macchina da gol del Feyenoord: 15 gol nelle ultime 9 partite. In estate era stato proposto al Milan e la Lazio ci aveva pensato prima di prendere Castellanos, il Napoli l’ha messo nel mirino.”

Fonte foto: Flickr.com

