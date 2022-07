Il Napoli ha un accordo economico con Raspadori, ora si spinge con il Sassuolo

Il Napoli ha un accordo con Raspadori

Il Napoli e Giacomo Raspadori hanno un accordo economico, con l’attaccante neroverde che avrebbe dato il suo benestare per il trasferimento in azzurro. Come riportato dalla redazione di Sky Sport, c’è da superare la resistenza del Sassuolo che attraverso il dg Carnevali ha fatto capire di non essere disposto alla cessione. Il club emiliano non vorrebbe privarsi di Raspadori, nei prossimi giorni verrà offerto un rinnovo. L’intenzione è quella di proporre un contratto a cifre più alte, con la promessa di cessione per la prossima stagione. Il Napoli, forte dell’accordo con il giocatore, spingerà per concretizzare la trattativa già in questa sessione di mercato.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Carnevali, Sassuolo: “Raspadori giocatore ambizioso, lo vuole il Napoli”

Ronaldo al Napoli non si farà, arriva la conferma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: 479 nuovi casi e incidenza in calo in Alto Adige