Il Napoli insiste per Azmoun, spunta la cifra per chiudere

Pressing sul talento Iraniano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere Del Mezzogiorno, continuano in contatti tra Napoli e Zenit per l’attaccante iraniano Azmoun. Il classe 95 è stata la rivelazione di quest’anno, ed ha attirato su di se anche le attenzioni di West Ham e Atletico Madrid. Il club Russo al momento chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro per chiudere l’affare, ma avendo lo status da extracomunitario bisognerebbe liberare uno slot. Il Napoli continua i contatti anche con l’entourage del giocatore, con Giuntoli che vorrebbe portare il talento Iraniano alla corte di Gattuso il quale ha già dato parere favorevole al suo arrivo.

