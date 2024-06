Corriere dello Sport – Il Napoli insiste per Buongiorno, Manna studia nuove strategie

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno. Il giocatore è da tempo un obiettivo di Manna, che non vuole rischiare di lasciarsi soffiare il colpo dalle rivali. Il pressing per cercare di portarlo in squadra si è intensificato nelle ultime ore.

Il Napoli ci prova in tutti i modi a cercare un’intesa convincente, studiando anche nuove strategie per assicurarsi il “sì” del Torino. Intanto Manna dialoga con l’agente del giocatore, attualmente impegnato con la Nazionale di Spalletti, per gli Europei. L’ultima offerta ufficiale è stata di 35 mln più 5 di bonus, che non ha convinto il Toro, ma l’arrivo di Conte potrebbe cambiare le carte in tavola.

