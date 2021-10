Il Napoli ironizza: “Luminarie azzurre sulla notte di Salerno!”

La SSC Napoli ha commentato sul proprio sito ufficiale la vittoria esterna a Salerno.

Poco dopo il fischio finale arriva il commento del Napoli sul match:

“Poco prima che calino le ombre della notte all’Arechi, il Napoli accende le luminarie azzurre a Salerno e annuncia la magia di Halloween. Il dolcetto lo serve Piotr Zielinski che dopo un’ora di battaglia gira in porta un sinistro che è una leccornia. Il Napoli batte la Salernitana e sale in cima all’attico dei sogni nell’ultima giornata di ottobre. C’è tutto nel derby, lotta, tensione, orgoglio, tecnica e passione. Un duello sportico che fa onore all’attaccamento e alla fierezza di maglia. Il Napoli comanda, soffre anche, ha pazienza e mentalità da grande squadra prima di aprire la strada tortuosa del gol partita con un guizzo di Zielinski, per poi difendere con muscoli e denti un successo che vale più di quanto si possa immaginare. Dieci vittorie e un pareggio. Le luminarie azzurre accendono la notte di Salerno…”.