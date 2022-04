Il Napoli non ha mai creduto fino in fondo al sogno Scudetto

Antonio Corbo si sofferma sul Napoli ed il sogno Scudetto, considerato ormai sempre più lontano.

Dopo il pareggio in casa contro la Roma, le possibilità del Napoli di vincere lo Scudetto sono considerate sempre più complicate. Nel suo editoriale per Repubblica, Antonio Corbo ha analizzato bene la questione.

“Nelle lacrime di Insigne c’è la fine di un sogno che forse era solo suo. Il Napoli non ha mai creduto di vincere lo Scudetto. Mai era stato così facile conquistarlo: neanche le prime vittorie nelle prime 8 gare avevano reso credibile la conquista del terzo titolo, proprio la Roma con il pareggio del 24 ottobre lo aveva brutalmente posto davanti a un dilemma. Ci sei o no? Evidentemente no, perché la squadra in autunno rallenta, fatalmente condizionata da traumi di gioco ed infortuni muscolari, innegabili certo, ma frequenti e numerosi anche per altre. Incide anche quel male oscuro che da tempo perseguita il Napoli: la discontinuità.”

