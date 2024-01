Napoli colpo di mercato in prospettiva: il talento serbo classe 2006 Popovic

Calciomercato Napoli, colpo in prospettiva: il talento serbo Popovic

Napoli, colpo di mercato in prospettiva è quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica, il quotidiano riporta che la società di De Laurentiis sta pensando anche al futuro e non ha mollato la presa sul giovane talento serbo Matjia Popovic (classe 2006): piace molto al Bayern Monaco, ma il Napoli è convinto di strappare il sì del fantasista (attualmente svincolato).

Popovic poi si trasferirebbe in prestito al Frosinone che ha lo slot libero da extracomunitario e quindi può tesserarlo fino a giugno. Le prossime ore saranno decisive.

