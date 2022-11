Il Napoli segue 8 profili in caso di cessione di Osimhen: due i nomi sicuri

Il Napoli segue otto profili in caso di cessione di Osimhen

Il Napoli segue otto profili in caso di cessione di Osimhen, a riportarlo è Ciro Venerato giornalista ed esperto di mercato Rai ai microfoni del programma radiofonico “1 Football Club”, in onda su 1 Station Radio. Di seguito le dichiarazioni del giornalista:

Futuro Osimhen? “Il Napoli sta monitorando tanti centravanti, almeno otto profili non giovanissimi, i quali potrebbero sostituire eventualmente Victor. Sono tre i ruoli osservati dalla società, quelli di Zielinski, Lozano e Osimhen. Il polacco deve decidere se andar via o ridurre le proprie pretese. Il messicano ha espresso più volte la sua volontà di svolgere un’esperienza diversa. Il discorso è diverso per Victor, il Napoli potrebbe andare oltre l’asticella degli ingaggi decretati da De Laurentiis per soddisfare le richieste del nigeriano. Se dovessero arrivare offerte superiori ai 100 milioni, la società valuterà le opzioni e le diverse circostanze. Broja e Scamacca sono due nomi sicuri tra gli otto attaccanti monitorati dal Napoli”.

