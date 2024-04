Napoli al lavoro, primo acquisto prossima stagione: è un pupillo di Conte

Napoli al lavoro per il primo acquisto della prossima stagione, le ultime

Il Napoli lavora al primo acquisto per la ricostruzione della prossima stagione, che non sarebbe nel ruolo di Osimhen. A riferire la notizia ai microfoni di ‘Radio Goal’ è il direttore di Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio che si è espresso così:

“In questo momento in cima c’è un nome, l’abbiamo verificato in redazione oggi ed è tutto vero. Questo giocatore fa pensare che dietro al suo acquisto ci sarebbe molto di Antonio Conte. Il Napoli si appresta ad una trattativa col Tottenham per portare in azzurro Dejan Kulusevski.

