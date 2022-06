Il Napoli torna su Broja: c’è una novità che può capitare tutto. I dettagli

Il Napoli torna su Broja, le ultime

Calciomercato – Il Napoli torna su Broja attaccante del Chelsea che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Southampton. Nelle scorse settimane, la possibilità di vedere l’attaccante classe 2001 vestire la maglia azzurra era legata all’eventuale cessione di Victor Osimhen, ma adesso la situazione sembra essere cambiata.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli si starebbe muovendo per l’attaccante sia nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta monstre per Osimhen sia in caso di permanenza del nigeriano. Il Chelsea ha deciso di puntare sul giovane talento albanese per la prossima stagione, ma con un’offerta congrua, il Napoli potrebbe assicurarsi un ottimo giocatore in vista del prossimo campionato.

