Il Napoli vuole riscattare Ndombele, si proverà a trattare con il Tottenham

Il Napoli vuole tenere Ndombele

Il Napoli sta pensando di riscattare Tanguy Ndombele, attualmente in azzurro ma ancora di proprietà del Tottenham. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il francese sembra aver convinto il club partenopeo che avrebbe manifestato la volontà di riscattarlo. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Per lui potrebbe servire percorrere la stessa strada fatta per Anguissa la scorsa estate. L’arrivo in prestito, la forza di convincere tutti e il riscatto. Se n’è parlato con gli Spurs la scorsa estate, il Napoli non ha mai voluto lavorare per altri club: riportare al livello Ndombele e poi lasciarselo portar via non è mai stata un’idea di De Laurentiis. Per riscattarlo però, si dovrà essere bravi ancora una volta: il Tottenham vuole almeno 25 milioni, magari si proverà a chiedere uno sconto. Questo, però, se Tanguy dovesse davvero convincere lo staff che puntare su di lui sia la cosa più giusta”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Tanguy Ndombele

