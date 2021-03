Il pareggio a Sassuolo riporta il gelo tra Gattuso e De Laurentiis

Il Corriere della Sera riporta quanto accaduto a seguito del pareggio a Sassuolo, è di nuovo gelo tra Gattuso e De Laurentiis.

La sfida a Sassuolo, per Gattuso e De Laurentiis, è stata un’altra occasione mancata, le speranze sono vane e il quarto posto sembra allontanarsi lentamente.

Le difficoltà di gestione per il Napoli sono troppe, ormai alle prese con i nuovi impeti interni dopo l’ultimo risultato ottenuto in trasferta; gli azzurri ritornano a casa con i bagagli pieni di rimpianti e con l’amaro in bocca.

Il risultato ha ripresentato all’interno del club azzurro divisioni, in primis quella del presidente e dell’allenatore che non dialogano ed il direttore sportivo che si dice “non portavoce delle esigenze del club”.

Pareggio figlio di una reale mancata guida e autorità che sappia gestire momenti come questi e soprattutto che abbia il coraggio di assumersene le responsabilità.

